Dari ulat sagu hingga sumpit tradisional, keseruan AXN Ultimate Challenge Sarawak

jpnn.com, JAKARTA - KC Global Media Asia bersama AXN Asia dan Sarawak Tourism Board menghadirkan serial kompetisi petualangan terbaru bertajuk 'AXN Ultimate Challenge: Sarawak'.

Program orisinal berbasis destinasi tersebut akan mengajak penonton menjelajahi keindahan alam, budaya, komunitas, dan sejumlah lokasi tersembunyi di Sarawak, Malaysia, melalui serangkaian tantangan yang dijalani para kreator konten.

AXN Ultimate Challenge: Sarawak terdiri atas empat episode dengan durasi masing-masing 15 menit. Serial ini memadukan kompetisi berintensitas tinggi, eksplorasi budaya, ekowisata, dan storytelling melalui media sosial.

Dua tim kreator konten akan berkompetisi dalam berbagai tantangan fisik dan mental yang terinspirasi dari bentang alam serta tradisi masyarakat Sarawak.

Mereka harus mengandalkan keterampilan, ketahanan, kreativitas, dan kerja sama tim selama menjalani perjalanan.

"Kolaborasi tersebut dirancang untuk menghadirkan pengalaman hiburan yang menempatkan budaya, masyarakat, dan semangat eksplorasi sebagai inti cerita," kata Co-Founder, President, dan Chief Executive Officer KC Global Media, George Chien dalam keterangan resmi, Kamis (30/7).

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Selain menyelesaikan tantangan, para peserta akan berinteraksi dengan komunitas lokal, mengenal kehidupan masyarakat, dan menemukan sejumlah hidden gems Sarawak yang masih jarang ditampilkan di layar.

Serial ini diproduksi oleh KCGM Studios dan dipandu oleh Mark O’Dea. Dua tim yang mengikuti kompetisi terdiri atas Khenji Saito dan Adam Samuel serta Estelle Fly dan Saffron Sharpe.