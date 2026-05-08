Dari Warkop, Domino Kini Jadi 'Olahraga Rakyat' Digital

jpnn.com, JAKARTA - Domino telah berevolusi menjadi "olahraga rakyat" yang dahulunya hanya dimainkan di warung kopi (warkop), kini bisa dinikmati secara digital.

Alasannya jelas, permainan tersebut sangat kompetitif, berbasis strategi tinggi, dan menuntut interaksi sosial yang kuat.

Berbeda dengan olahraga fisik, domino mengandalkan ketajaman berpikir dan kemampuan membaca situasi. Pemain dituntut mengambil keputusan krusial dalam hitungan detik.

Tak heran, di berbagai daerah, domino sering dikategorikan sebagai mind sport alias olahraga otak, setara dengan catur atau bridge.

Memasuki era digital, pamor domino bukannya redup, malah makin menyala.

Dengan lebih dari 150 juta gamer di Indonesia, domino kini bertransformasi ke dalam format yang lebih praktis lewat platform mobile gaming.

Salah satu yang paling moncer adalah Higgs Games Island. Melalui platform ini, Domino Higgs menjadi salah satu gim yang paling aktif dimainkan oleh masyarakat dari berbagai penjuru tanah air.

Perwakilan Higgs Games Island, Ray, mengungkapkan bahwa kekuatan utama domino terletak pada keseimbangan antara tradisi budaya dan aspek kompetisi.