Dari Warung ke Truk Listrik, Strategi Hijau & Digital Garudafood Memukau Mahasiswa Undip

jpnn.com - BAGAIMANA sebuah produk makanan ringan bisa tetap eksis dan mudah ditemukan dari minimarket kota besar hingga warung terpencil di pelosok Nusantara selama 35 tahun?

Jawabannya terletak pada kekuatan distribusi dan keberanian untuk bertransformasi.

Dalam kuliah umum bertajuk Trans7 Mengajar: Creativity and Leadership” yang digelar di UNDIP Conference Hall, pihak Garudafood membedah rahasia dapur mereka di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Diponegoro.

Melalui anak usahanya, PT Sinarniaga Sejahtera (SNS), pihak Garudafood memaparkan bagaimana integrasi teknologi digital dan kendaraan listrik kini menjadi "senjata utama" perusahaan.

Managing Director SNS sekaligus Direktur Garudafood Ruli Tobing mengungkapkan bahwa kekuatan utama mereka adalah kemampuan untuk masuk sedalam mungkin ke setiap sudut pasar Indonesia.

"SNS kini melayani lebih dari 350 ribu outlet di seluruh Indonesia, mulai dari pasar tradisional, ritel modern, hingga kanal food service," ujarnya pada Kamis (16/4).

Selain itu, juga mengelola distribusi di tengah 17.000+ pulau bukan hal mudah, tetapi Garudafood memastikan produk selalu tersedia di tangan konsumen, baik di pusat kota maupun desa.

Ruli menekankan bahwa masa depan distribusi tidak lagi hanya soal armada fisik, melainkan kecanggihan data. SNS memperkenalkan dua inovasi digital utama Sales Assistant Mobile (SAM), aplikasi yang membekali tim sales untuk memantau performa toko dan promosi secara real-time.