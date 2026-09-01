Dari Yogyakarta untuk Papua, Bojoka Music Rilis Lagu Salah Paham
jpnn.com - BOJOKA Music merilis video terbaru berjudul "Salah Paham" yang merupakan kolaborasi dengan Tong Baronda melalui kanal YouTube resmi Bojoka Music, pada Sabtu (29/8) lalu.
Karya itu melanjutkan perjalanan grup musik yang lahir dari komunitas mahasiswa asal Mimika yang menempuh pendidikan di Yogyakarta.
Video musik tersebut digarap lewat kolaborasi dengan Tong Baronda, wadah yang mendorong anak muda Papua untuk terus berkarya dan produktif di jalur kreatif.
Bojoka Music terbentuk dari pertemuan sejumlah mahasiswa Mimika yang sama-sama merantau ke Yogyakarta.
Kesamaan minat pada musik membuat mereka memutuskan untuk berkarya bersama, bukan sekadar berkumpul.
Salah satu personel Bojoka Music Stivend Blacksman mengingat awal mula kelompok ini terbentuk.
"Awalnya kami sama-sama mahasiswa asal Mimika yang berkuliah di Yogyakarta. Kami punya kesamaan minat dan bakat dalam bermusik, lalu muncul keinginan untuk tidak hanya berkumpul, tetapi juga membuat sesuatu dan berkarya bersama," kata Stivend.
Jarak dari kampung halaman tidak menghentikan mereka. Musik menjadi cara Bojoka Music tetap terhubung dengan Mimika sambil membangun sesuatu yang baru di perantauan.
Sebelum menghadirkan Salah Paham, Bojoka Music lebih dulu memperkenalkan Su Cukup kepada publik.
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