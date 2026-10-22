Daripada Menunggu Diangkat PNS, Lebih Baik PPPK Memperjuangkan JHT Bulanan
jpnn.com - Pemerintah belum menetapkan mekanisme pengangkatan PPPK menjadi PNS. Banyak harapan disampaikan PPPK maupun organisasi profesi agar prosesnya tanpa tes dan ada afirmasi usia.
Namun, ada pendapat berbeda disampaikan Koordinator Wilayah Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Provinsi Jambi Amaden.
Menurut Amaden, daripada menunggu diangkat menjadi PNS, lebih baik PPPK memperjuangkan dana jaminan hari tua (JHT) bulanan.
"Kami meminta pemerintah pusat agar memperhatikan nasib PPPK ke depan. Jika sudah berakhir pengabdian harus diberikan JHT atau pensiunan bulanan agar setara dengan PNS," kata Amaden kepada JPNN, Kamis (22/10/2026).
Dia menegaskan kebijakan JHT bulanan atau pensiun bulanan sebaiknya diberlakukan mulai tahun 2027.
Kalau tuntutan PPPK mau jadi ASN PNS, Amaden menilai sulit direalisasikan karena ada banyak kendala sebagai berikut:
1. Banyak honorer K2 sudah diangkat menjadi PPPK. Sisanya tinggal 10% kalau dihitung-hitung dengan angka . Karena umumnya terbatas usia, ada yang lebih 50 tahun dan mendekati purnatugas pada 2027 dan seterusnya.
2. Kalau PPPK mau minta peralihan status PPPK menjadi PNS cukup yang di bawah 35 tahun. Sebab panjang prosesnya sampai 3 tahun
Korwil AP3KI Jambi Amaden menyebut daripada menunggu diangkat menjadi PNS, lebih baik PPPK perjuangkan dana jaminan hari tua (JHT) bulanan.
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