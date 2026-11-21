jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian Gerakan Nusantara Raya (GENTARA) HM Darmizal MS mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto dalam KTT APEC di Shenzhen, Tiongkok, serta kinerja Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam mengawal RUU Perampasan Aset hingga disetujui DPR.

Menurut Darmizal, kedua tokoh itu menunjukkan tanggung jawab konstitusional melalui perannya masing-masing.

Presiden Prabowo memperkuat posisi dan kepentingan Indonesia di panggung internasional, sementara Dasco memastikan aspirasi masyarakat mendapat tindak lanjut konkret melalui proses legislasi.

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Dalam KTT APEC pada 19 November 2026, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya keterbukaan, inovasi, dan kerja sama untuk mewujudkan kemakmuran kawasan Asia Pasifik.

Prabowo juga mendorong komunikasi antarpemimpin dunia, termasuk Presiden Xi Jinping, Donald Trump, dan Vladimir Putin, demi menjaga stabilitas dan perdamaian global.

Sebelumnya, dalam KTT Khusus ASEAN–Amerika Serikat di Manila pada 17 November 2026, Presiden Donald Trump secara terbuka memuji Prabowo sebagai pemimpin hebat.

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Bagi Darmizal, apresiasi tersebut mencerminkan kualitas komunikasi dan diplomasi Presiden Indonesia di tingkat internasional.

Di dalam negeri, DPR menyetujui RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna 19 November 2026.