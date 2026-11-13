Darurat Perppu Penyadapan
Oleh: Elias Sumardi Dabur - Advokat dan Managing Director Akuity Law Firm
jpnn.com - Penangkapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga jenderal lainnya atas skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto telah memicu guncangan politik terbesar tahun ini.
Mayoritas ruang publik hari ini riuh membedah kronologi penangkapan di Mako Brimob, pelanggaran etik, hingga motif rivalitas kekuasaan di pusaran elite.
Namun, ada satu lapisan fundamental yang luput dari perdebatan: bagaimana operasi intelijen domestik yang sukses menyusup ke ring satu istana dan menginfeksi 6.000 nomor pejabat negara ini bisa berjalan mulus tanpa terdeteksi selama berbulan-bulan?
Jawabannya menyingkap dua kerapuhan akut kita sekaligus: ketergantungan fatal pada teknologi interseptor asing dan kelumpuhan regulasi siber nasional.
Anatomi LIMS dan Kebocoran Data Mentah
Dalam pusaran skandal ini, sistem Lawful Interception Management System (LIMS) milik Polri diduga kuat telah mengintegrasikan komoditas siber asing yang sangat destruktif, salah satunya adalah spyware Pegasus buatan NSO Group asal Israel.
Di sinilah ironi terbesar bangsa ini telanjang. Di satu sisi, kita selalu menggaungkan narasi nasionalisme dan pertahanan siber yang kokoh melalui pembentukan Angkatan Siber.
Di sisi lain, jantung pertahanan informasi kita justru menggunakan "kunci duplikat" yang diproduksi oleh entitas luar negeri.
Elias Sumardi Dabur mengatakan skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto telah memicu guncangan politik terbesar tahun ini.
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