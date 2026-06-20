Darya-Varia Bukukan Pendapatan Rp2,23 Triliun di Usia Emas, Bidik Pertumbuhan hingga 9%

jpnn.com - JAKARTA - PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) mencatatkan kinerja keuangan yang solid sepanjang 2025 dengan membukukan pendapatan sebesar Rp2,23 triliun, tumbuh 7% dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian tersebut tidak hanya sejalan dengan target perusahaan, tetapi juga melampaui laju pertumbuhan industri farmasi nasional maupun pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kinerja positif ini menjadi penanda penting bagi Darya-Varia yang tahun ini genap berusia 50 tahun sejak berdiri pada 1976. Perseroan menilai keberhasilan tersebut mencerminkan ketahanan bisnis dan efektivitas strategi yang dijalankan di tengah dinamika industri kesehatan.

"Perayaan 50 tahun perusahaan menjadi momentum penting untuk memperkuat transformasi bisnis dari perusahaan manufaktur farmasi menjadi penyedia solusi kesehatan terintegrasi," kata Presiden Direktur Darya-Varia Ian Kloer, Jumat (19/6).

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar Jumat, 19 Juni 2026, segmen consumer health masih menjadi mesin pertumbuhan utama perusahaan. Pendapatan dari segmen ini mencapai Rp1,26 triliun atau setara 57% dari total pendapatan, meningkat 9,1% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, bisnis obat resep mengalami kontraksi 5,5%, namun tetap memberikan kontribusi signifikan dengan pendapatan sebesar Rp666 miliar atau sekitar 30% dari total penjualan. Di sisi lain, segmen ekspor dan toll manufacturing menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang kuat sebesar 27% menjadi Rp257 miliar.

Selain mencatatkan pertumbuhan pendapatan, Darya-Varia juga berhasil menjaga profitabilitas melalui disiplin pengelolaan biaya, peningkatan efisiensi operasional, serta optimalisasi bauran produk.

Memasuki 2026, tren pertumbuhan perusahaan berlanjut. Pada kuartal I-2026, DVLA membukukan pendapatan Rp595 miliar atau naik 9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja tersebut didukung oleh kekuatan merek, portofolio produk yang luas, dan tingkat kepercayaan konsumen yang tetap tinggi.