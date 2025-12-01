Darya-Varia Kenalkan Inovasi Alkes IoT Buatan Anak Bangsa, Percepat Deteksi Dini PTM

jpnn.com - JAKARTA - PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (Darya-Varia) bersama Kementerian Kesehatan menggelar Seminar Kesehatan Nasional di Cibis Park, Jakarta beberapa waktu lalu.

Dalam acara Menuju 50 Tahun Darya-Varia: Bangun Generasi Sehat, Masa Depan Hebat ini, tersedia layanan Cek Kesehatan Gratis menggunakan alat kesehatan besutan Darya Varia.

Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi Kementerian Kesehatan, Dita Novianti Sugandi Argadiredja menyoroti pentingnya Transformasi Layanan Primer.

Dia menegaskan pilar pertama Transformasi Kesehatan ini berfokus pada penguatan upaya promotif–preventif.

Selain itu, peningkatan skrining kesehatan, serta kesiapan layanan primer di seluruh wilayah sebagai fondasi masyarakat sehat.

Dita juga menekankan peran strategis industri farmasi yang tidak hanya terbatas pada penyediaan obat, tetapi juga alat kesehatan untuk mempercepat deteksi dini penyakit.

Kementerian Kesehatan menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif kolaboratif yang bermanfaat bagi masyarakat seperti yang dilakukan Darya-Varia.

Dita pun berharap perusahaan farmasi tersebut dapat terus mendukung pemerintah dalam transformasi kesehatan di Indonesia mewujudkan Indonesia Emas 2045.