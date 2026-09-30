Darya-Varia Raih 2 Penghargaan IHYA 2026, Perkuat Komitmen Produk Halal

jpnn.com - PT Darya-Varia Laboratoria Tbk meraih dua penghargaan dalam ajang Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin). Penghargaan tersebut diberikan pada Kamis (24/9) di ICE BSD, Tangerang, dalam rangkaian kegiatan Halal Indo 2026.

Darya-Varia memperoleh penghargaan sebagai Perusahaan Industri Kosmetik Halal Terbaik (Sub-kategori Industri Besar, Terbaik I) serta Perusahaan Industri Farmasi dan Obat Tradisional Halal Terbaik (Sub-kategori Industri Besar, Terbaik II).

Capaian ini melanjutkan prestasi perusahaan pada IHYA 2025, ketika Darya-Varia meraih penghargaan Perusahaan Industri Kosmetik Halal Terbaik II pada sub-kategori industri besar. Pada tahun ini, posisi tersebut meningkat menjadi Terbaik I, sekaligus memperoleh penghargaan baru di sektor farmasi dan obat tradisional.

Presiden Direktur Darya-Varia, dr. Ian Kloer mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap komitmen perusahaan dalam menerapkan standar halal pada produk kesehatan.

“Kami bersyukur atas kepercayaan yang diberikan Kemenperin. Penghargaan ini menjadi pengingat bahwa jaminan halal bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi komitmen kami kepada masyarakat demi menghadirkan produk kesehatan yang aman dan berkualitas,” ujar Ian dalam keterangan resminya, Rabu (30/9).

Menurut dia, pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai lini perusahaan, mulai dari penelitian dan pengembangan, proses produksi, pengendalian mutu, hingga distribusi.

Saat ini, seluruh 231 SKU produk Darya-Varia telah memiliki sertifikat halal. Perusahaan juga memastikan seluruh fasilitas produksinya menerapkan Sistem Jaminan Halal secara konsisten, termasuk dalam pemilihan bahan dan penggunaan peralatan produksi.

Selain menjadi bagian dari pemenuhan standar produk, penerapan sistem halal juga dinilai mendukung pengembangan bisnis perusahaan. Penjualan ekspor Darya-Varia tercatat meningkat dari Rp184,4 miliar pada 2024 menjadi Rp234,05 miliar pada 2025.