jpnn.com, JAKARTA - Pergerakan harga di pasar keuangan berlangsung secara dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi global, sentimen investor, hingga perubahan permintaan dan penawaran.

Dalam aktivitas trading, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk memahami pergerakan harga tersebut. Salah satunya adalah analisis teknikal, yaitu pendekatan yang memanfaatkan data historis harga untuk mengidentifikasi tren, pola, dan potensi pergerakan pasar.

Bagi trader pemula, memahami dasar analisis teknikal dapat membantu proses pengambilan keputusan transaksi menjadi lebih terstruktur dan tidak hanya berdasarkan asumsi.

Lantas, apa saja dasar analisis teknikal yang perlu dipahami?

Memahami Komponen Dasar Pergerakan Harga

Sebelum melakukan analisis teknikal, trader perlu memahami informasi dasar yang terdapat pada grafik harga.

Dalam satu periode perdagangan, terdapat empat komponen utama yang menggambarkan aktivitas pergerakan harga, yaitu Open, High, Low, dan Close (OHLC).

Keempat komponen tersebut memiliki fungsi yang berbeda, antara lain:

Open: Harga pembukaan pada periode tertentu.

High: Harga tertinggi yang tercapai dalam periode tersebut.

Low: Harga terendah yang tercapai dalam periode tersebut.

Close: Harga penutupan pada akhir periode.

Data OHLC membantu trader mengetahui rentang pergerakan harga, arah perubahan harga, serta karakteristik tekanan beli dan jual dalam suatu periode perdagangan.