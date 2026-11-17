jpnn.com - JAKARTA – Banyak individu dan elemen masyarakat menyampaikan dukungan terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming yang mengundurkan diri.

Terbaru dukungan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN pimpinan Andi Gani Nena Wea.

KSPSI menilai Dasco memiliki kedekatan dengan kalangan buruh dan berperan penting dalam memperjuangkan lahirnya Undang-Undang (UU) Perlindungan Ketenagakerjaan.

Wakil Presiden KSPSI Ahmad Supriadi dalam keterangan di Jakarta, Senin (16/11), mengatakan Dasco merupakan salah satu figur penting yang memiliki perhatian besar terhadap persoalan ketenagakerjaan.

Menurut dia, kemampuan komunikasi Dasco dalam merangkul berbagai elemen buruh juga menjadi nilai lebih.

"Komunikasi Bapak Dasco terbukti sangat cair dan mampu merangkul buruh. Tentu ini menjadi keunggulan tersendiri," kata Ahmad.

Menurut dia, kedekatan Dasco dengan kaum buruh tidak sebatas komunikasi dan wacana.

Dasco juga beberapa kali turun langsung membantu menyelesaikan persoalan hubungan industrial, termasuk sengketa pemutusan hubungan kerja (PHK).