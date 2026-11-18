jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah tudingan tentang keterlibatannya dalam praktik judi daring, penyebaran data pribadi atau doxing, dan intimidasi.

Ketua harian Partai Gerindra itu pun mempertimbangkan langkah hukum terhadap akun media sosial yang menyebut namanya terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut.

Dasco menyampaikan itu melalui akun @sufmi_dasco di Instagram yang dilihat pada Rabu (18/11). Dasco menyebut pengaitan namanya dengan berbagai tuduhan tersebut bukan kali pertama terjadi, terutama ketika muncul polemik yang menjadi perhatian publik.

"Ini kesekian kalinya nama saya dikaitkan dengan judi online, tuduhan doxing, dan intimidasi, setiap ada isu yang sedang dibicarakan," ujar Dasco.

Dalam klarifikasinya, Dasco menyampaikan tiga hal terkait tuduhan yang beredar. Pertama, ia menjelaskan bahwa media Tempo tidak pernah secara eksplisit menyebut dirinya terlibat dalam jaringan judi daring.

Atas dasar itu, Dasco mengatakan tidak mengajukan pengaduan kepada Dewan Pers maupun menempuh jalur pidana terkait pencemaran nama baik karena dirinya bukan menjadi objek utama dalam pemberitaan tersebut.

Kedua, ia mempertimbangkan langkah hukum terhadap akun-akun media sosial yang secara terbuka menuding dirinya terlibat judi daring dengan mendasarkan tuduhan pada penafsiran sepihak terhadap pemberitaan Tempo.

"Kedua, terkait postingan yang secara jelas menyebut nama saya terlibat judi online, dengan menafsirkan narasi Tempo, saya akan diskusikan lebih lanjut dengan pengacara saya," ujar Dasco.