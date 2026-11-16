Dasco Berperan Penting Menyelesaikan Banyak Masalah Termasuk soal PPPK, Layak jadi Wapres

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dinilai punya peran penting dalam menyelesaikan banyak masalah, salah satunya tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dengan alasan tersebut, Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat (Sumbar) Andre Rosiade mendukung Dasco Ahmad menjadi wakil presiden (wapres) RI pengganti Gibran Rakabuming Raka.

"Kami Gerindra Sumbar mendukung Bapak Sufmi Dasco Ahmad menjadi Wakil Presiden RI," kata Andre dalam keterangan di Jakarta, Minggu (15/11).

Andre menilai Dasco adalah sosok yang tegak lurus ke Presiden Prabowo Subianto.

Dia juga menyebut Dasco sebagai sosok yang aktif berkontribusi atas penyelesaian permasalahan.

"Dasco tegak lurus ke Presiden, punya kapasitas, berkontribusi untuk pemerintah dalam menyelesaikan banyak persoalan," ujarnya.

Dasco juga dikenal atas kontribusi dalam membesarkan Partai Gerindra dan bekerja keras dalam memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.

Andre mengatakan Dasco adalah sosok yang paling bisa diterima semua partai politik (parpol).