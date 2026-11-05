Dasco Bilang Ada Upaya Pengalihan Isu dari Kasus Penyadapan Presiden
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku mendengar informasi terkait upaya pengalihan isu kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto menjadi perebutan kursi Wapres RI.
Dia mengatakan informasi beredar menyatakan Ketua Harian Gerindra itu bakal menjabat Wapres RI menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
"Ada upaya pengalihan isu dari hot isu penyadapan ilegal menjadi Dasco akan jadi cawapres," kata dia melalui X akun @bang_dasco dikutip Kamis (5/11).
Dasco memastikan hoaks upaya pengalihan isu dari penyadapan ilegal menjadi perebutan kursi Wapres RI.
"Ada upaya pengalihan isu, saya pastikan itu hoaks," ujar dia melalui Instagram akun @sufmi_dasco.
Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto hingga wartawan.
Penetapan tersangka tersebut diumumkan Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11) malam.
"Berdasarkan hasil sidik sesuai scientific investigation, penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka, LSP, ASN, dan EH," kata Asep.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku mendengar informasi terkait upaya pengalihan isu kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- AHY Soroti Penyadapan Prabowo, Singgung Penerima Hasil Sadapan
- Siapa Dalang Penyadapan Prabowo? Efriza Minta Polisi Berani Usut Sampai ke Atas
- Waketum Golkar Minta Polisi Serius Usut Dugaan Makar di Kasus Penyadapan Presiden
- Menteri Natalius Pigai: Ini Pengkhianatan
- Soal Kasus Penyadapan Presiden, Pengamat Tangkap Kepentingan Politik Jangka Pendek
- Kasus Presiden Disadap, Doli Golkar: Itu Untuk Kepentingan Siapa?