Dasco Cocok jadi Wapres karena Bisa Menjadi Jembatan, Bukan Tembok

jpnn.com - TERNATE – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendapat dukungan dari banyak kalangan untuk menjadi wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming.

Salah satu dukungan datang dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Maluku Utara (Malut).

Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Sahril Thahir mengatakan dukungan tersebut didasarkan pada penilaian terhadap pengalaman politik dan kemampuan Dasco menjalin komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat.

"Beliau itu lincah, cerdas, dan cepat membaca situasi. Seperti Kancil, beliau tahu cara melewati rintangan tanpa membuat gaduh dan yang paling penting, beliau mampu merangkul semua kalangan," katanya di Sofifi, Minggu (15/11) malam.

Sahril mengatakan Dasco, yang akrab dijuluki Si Kancil, dinilai memiliki pengalaman di parlemen sehingga mampu membangun komunikasi dengan berbagai pihak, mulai dari elite politik, aktivis, tokoh agama, tokoh adat hingga masyarakat di tingkat akar rumput.

Menurut dia, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang mampu menjembatani perbedaan dan membangun komunikasi lintas kelompok dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa.

"Wakil presiden itu harus bisa menjadi jembatan, bukan tembok. Dan kami melihat itu ada pada sosok Dasco," ujarnya.

Ia menambahkan Dasco juga dinilai memiliki pengalaman kepemimpinan serta perhatian terhadap sejumlah persoalan masyarakat, termasuk ketahanan pangan, energi, lapangan kerja, dan kesejahteraan warga di daerah kepulauan seperti Maluku Utara.