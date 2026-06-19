Dasco Cs Bertemu Demonstran Mahasiswa, Tetapi Tertutup Bagi Media, Oalah

jpnn.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bertemu perwakilan mahasiswa yang berdemonstrasi di depan gedung legislatif, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (19/6).

Dasco didampingi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, serta Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath ketika bertemu perwakilan mahasiswa.

Adapun, mahasiswa yang berdemonstrasi di depan Gedung DPR/MPR pada Jumat ini berasal dari PB HMI MPO, Universitas Trisakti (Usakti), Mercu Buana, hingga Universitas Esa Unggul (UEU).

Mahasiswa PB HMI MPO menjadi pihak lebih dahulu memasuki Ruang Abdul Muis di Gedung Nusantara, area DPR/MPR yang menjadi lokasi pertemuan.

Berturut-turut setelah itu, mahasiswa dari Usakti, Mercu Buana, hingga UEU ikut memasuki ruang pertemuan.

Dasco kemudian terlihat memasuki Ruang Abdul Muis di Gedung Nusantara, area DPR/MPR, Jakarta.

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Awak media mulanya bisa mengabadikan pertemuan antara Dasco didampingi legislator lain dengan mahasiswa.

Beberapa awak media tampak mengambil duduk untuk mencatat isu yang dibahas dalam pertemuan Dasco cs dengan mahasiswa.