jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) Bintang Wahyu Saputra menilai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad sebagai sosok yang tepat sebagai Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan figur berpengalaman, mampu merangkul berbagai kalangan, dan memperkuat kerja Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau bicara calon wakil presiden pengganti Gibran, saya melihat Pak Dasco sebagai sosok yang paling tepat. Beliau matang secara politik, komunikasinya baik, dan memiliki ketegasan. Dalam kondisi bangsa seperti sekarang, kita membutuhkan sosok seperti beliau untuk mendampingi presiden," ujar Bintang dikutip dari Antara, Minggu.

Bintang menilai kemampuan Dasco yang juga merupakan Ketua Harian Partai Gerindra itu, membangun komunikasi menjadi bekal penting untuk membantu pemerintah menjalankan agenda dan menyelesaikan persoalan masyarakat.

"Presiden membutuhkan pendamping yang bisa diajak bekerja dan membantu mencari jalan keluar. Rakyat ingin bisa bekerja, menjalankan usaha, menyekolahkan anak, dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Itu yang harus menjadi perhatian bersama," katanya.

Bintang yang juga menjabat sebagai Ketua Koordinator Pemuda Indonesia Raya (PEMIRA) juga berharap sosok wakil presiden dapat memberi perhatian pada kebutuhan generasi muda.

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"Anak muda ingin didengar, dilibatkan, dan diberi kesempatan. Banyak yang punya kemampuan dan kemauan untuk maju. Saya berharap Pak Dasco bisa ikut membuka jalan bagi mereka," ucapnya.

Lebih lanjut, Bintang menegaskan bahwa penggantian Wapres harus mengikuti ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan.