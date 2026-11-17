jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan mengatakan bahwa tiga nama calon wakil presiden yang belakangan muncul adalah orang-orang yang dinilai cocok dengan Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, tiga nama tersebut, yakni Sekjen sekaligus Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco.

Menurut dia, ketiga nama itu sudah lama bekerja dengan Prabowo sehingga akan lebih cocok.

“Saya pikir tiga-tiganya itu sebenarnya sudah orang yang sangat mengerti ideologi Bapak Presiden,” ucap Syahganda di Kantor Kemnaker, pada Selasa (17/12).

Prabowo disebut masih terus mempertimbangkan mengenai nama dan sosok yang akan mendampingi dirinya di sisa masa jabatan.

Rencana awal, pada 2 Desember 2026 Prabowo sudah diharuskan menyerahkan nama cawapres.

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“Nanti kan keputusannya itu pasti akan menyangkut rembuklah dengan teman-teman partai politik yang mendukung pemerintah,” kata dia.

Diketahui, muncul tiga nama dalam bursa cawapres pendamping Prabowo untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.