jpnn.com - Nama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad makin diperhitungkan sebagai calon pengganti Gibran Rakabuming Raka di kursi Wakil Presiden.

Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai menguatnya nama Dasco bukan sekadar rumor politik. Ada kalkulasi strategis yang membuat politikus Partai Gerindra itu berpotensi menjadi pilihan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Efriza, Dasco memiliki modal politik yang tidak dimiliki sembarang kader partai.

"Dasco bukan sekadar kader Gerindra. Dia punya kemampuan mengorkestrasi komunikasi antara parlemen dan pemerintah, sekaligus meredam gejolak politik di Senayan," kata Efriza kepada JPNN.com, Senin (16/11).

Dia menilai pengalaman Dasco dalam menjaga komunikasi lintas partai menjadi nilai tambah tersendiri.

Terlebih, Dasco dinilai memiliki kedekatan dengan Prabowo dan relatif bisa diterima oleh partai-partai koalisi.

Efriza juga menyoroti munculnya sejumlah dukungan dari elite partai politik terhadap kemungkinan Gerindra mengajukan kadernya sebagai pengganti Gibran.

Nama Dasco bahkan pernah disebut oleh petinggi Golkar Idrus Marham dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.