jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku sejak awal memang tak berniat menjadi kandidat cawapres untuk bisa diusulkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto ke MPR.

Hal demikian dikatakan dia menyikapi kabar nama Dasco yang disebut sempat masuk usulan cawapres, tetapi bekakangan berubah.

"Pertama-tama saya sampaikan dari awal bahwa saya memang, eh, tidak ada keinginan untuk menjadi salah satu kandidat cawapres," kata Dasco ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11).

Ketua Harian Gerindra itu bahkan mengaku telah menyampaikan di media sosial pribadi tidak berkeinginan menjadi cawapres.

"Saya sudah sampaikan bahwa saya sejak awal memang hanya ingin mengawal kemenangan Presiden Prabowo, dan tidak ada keinginan lain termasuk untuk menjadi Wapres," lanjutnya.

Dasco mengatakan fokusnya saat ini memang untuk mengawal pemerintahan Prabowo melalui kerja di DPR.

Toh, kata dia, keluarga hanya merestui Ketua Harian Gerindra itu untuk menjabat di level DPR, bukan ke ranah eksekutif.

"Ya, memang hanya diperbolehkan oleh keluarga, dalam hal ini anak dan istri, untuk berkegiatan di DPR saja, demikian," lanjut Dasco.