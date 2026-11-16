Dasco Lincah & Cerdas, Mampu Merangkul Semua Kalangan

jpnn.com - TERNATE - Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Maluku Utara menilai Sufmi Dasco Ahmad merupakan sosok yang lincah, cerdas dan mampu merangkul semua kalangan. DPD Partai Gerindra Malut menyatakan dukungan kepada Dasco untuk menjadi wakil presiden RI pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Sahril Thahir, dukungan tersebut didasarkan pada penilaian terhadap pengalaman politik dan kemampuan Dasco menjalin komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat.

"Beliau itu lincah, cerdas, dan cepat membaca situasi. Seperti Kancil, beliau tahu cara melewati rintangan tanpa membuat gaduh. Dan yang paling penting, beliau mampu merangkul semua kalangan," katanya di Sofifi, Minggu (15/11) malam.

Menurut dia, Dasco, yang akrab dijuluki Si Kancil, dinilai memiliki pengalaman di parlemen sehingga mampu membangun komunikasi dengan berbagai pihak, mulai dari elite politik, aktivis, tokoh agama, tokoh adat hingga masyarakat di tingkat akar rumput.

Dia mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang mampu menjembatani perbedaan dan membangun komunikasi lintas kelompok dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa. "Wakil presiden itu harus bisa menjadi jembatan, bukan tembok. Dan kami melihat itu ada pada sosok Dasco," ujarnya.

Dia menambahkan Dasco memiliki pengalaman kepemimpinan serta perhatian terhadap sejumlah persoalan masyarakat, termasuk ketahanan pangan, energi, lapangan kerja, dan kesejahteraan warga di daerah kepulauan, seperti Maluku Utara.

Sahril menyebut dukungan tersebut merupakan aspirasi politik DPD Gerindra Maluku Utara yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengisian jabatan wakil presiden. Dia berharap setiap proses pengisian jabatan tersebut tetap berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku. (antara/jpnn)



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