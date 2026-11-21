jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai Sufmi Dasco Ahmad memiliki kriteria kuat sebagai pendamping atau Wakil Presiden bagi Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, Dasco bisa memberikan nilai tambah yang signifikan bagi Prabowo, terutama dari sisi loyalitas yang sudah teruji.

"Yang paling penting lagi juga Pak Dasco ini loyal, tegak lurus. Jadi sudah teruji loyalitas dan tegak lurusnya itu. Karena loyal dan tegak lurus, sudah 35 tahun kurang lebih ya bersama Pak Prabowo," ujar Ujang dalam keterangannya pada Sabtu (21/11/226).

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Menurut Ujang, rekam jejak panjang tersebut menjadi bukti nyata bahwa Dasco bukanlah figur pragmatis.

Dia menilai Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu selalu mendampingi Prabowo dalam berbagai situasi.

"Suka tidak suka, senang tidak senang, ini pembuktian bahwa Pak Dasco adalah orang yang selalu ada di belakang Pak Prabowo. Ya, di situlah Pak Dasco loyalitasnya sudah tidak diragukan lagi, sudah teruji, sudah matang, selalu bersama-sama Pak Prabowo," tegas Kang Ujang.

Lebih jauh, Ujang menyoroti sikap politik Dasco pasca-kemenangan di Pilpres. Ia menilai Dasco sama sekali tidak menunjukkan ambisi mengejar kekuasaan atau kursi eksekutif di kabinet.

"Pak Dasco kelihatannya tidak pernah meminta sesuatu, tidak pernah minta menteri, tidak pernah meminta apa pun. Apa yang menjadi perintah, misalkan dari Pak Presiden menjadi Wakil Ketua DPR, ya dijalankan," kata Ujang.