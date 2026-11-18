jpnn.com - Nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mulai diperhitungkan dalam bursa calon wakil presiden (cawapres).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menilai Dasco merupakan salah satu sosok penting dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, Dasco memiliki peran strategis dalam menjaga komunikasi dan menjembatani berbagai kepentingan, baik di parlemen maupun antarpihak di pemerintahan.

"Pak Dasco adalah sosok yang penting di pemerintahan Pak Prabowo. Kita semua saya kira setuju," kata Sudaryono saat ditemui di Kota Bandung, Selasa (17/11/2026) malam.

Ia menyebut Dasco sebagai orkestrator yang piawai. Peran tersebut dinilai menjadi salah satu kunci dalam mendukung keberhasilan pemerintahan Prabowo.

Sudaryono juga menyoroti kontribusi Dasco dalam mengawal berbagai program prioritas pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Beliau adalah seorang orkestrator yang piawai. Saya kira di pemerintahan Pak Prabowo ini, dia menjadi salah satu kunci, tokoh kunci dalam suksesnya menjembatani parlemen, menjembatani banyak pihak, termasuk juga ikut mengawal program-program prioritas termasuk MBG," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menilai posisi Dasco sangat penting dalam pemerintahan saat ini.