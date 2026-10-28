menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Politik » Legislatif » Dasco Menghargai Kritik Negara Tetangga Soal Karhutla

Dasco Menghargai Kritik Negara Tetangga Soal Karhutla

Dasco Menghargai Kritik Negara Tetangga Soal Karhutla
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Dok.JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut pihaknya menghargai kritik dan penilaian anggota parlemen di Malaysia dan Singapura terkait persoalan karhutla di Indonesia. 

Hal demikian dikatakan Dasco saat menyampaikan pidato peringatan Sumpah Pemuda melalui video, Rabu (28/10).

"Kami mendengar perhatian, kritik, dan rekomendasi dari negara Malaysia dan Singapura, termasuk suara yang berkembang di parlemen negara sahabat," kata Dascoi, Rabu (28/10).

Baca Juga:

Namun, dia menyebut penilaian perwakilan Malaysia dan Singapura terkait karhutla tak lantas dituruti sepenuhnya Indonesia.

"Kita patut menghargainya, tanpa harus menerima setiap penilaian," ujar Dasco.

Ketua Harian Gerindra itu mengatakan saat ini hal terpenting dalam penanganan karhutla ialah melindungi warga dari dampak persoalan.

Baca Juga:

"Paling penting ialah melindungi warga terdampak, memperkuat pencegahan dan penegakan hukum, serta memulihkan lingkungan dan memastikan tanggung jawab pelaku usaha, termasuk yang memiliki rantai kegiatan lintas negara," ujarnya.

Dasco dalam pidatonya mengingatkan penilaian Malaysia dan Singapura terhadap persoalan karhutla tidak perlu dibalas Indonesia dengan ketersinggungan.

DPR menghargai kritik negara tetangga terkait karhutla dan mengungkit prioritas perlindungan warga dan memperkuat penegakan hukum.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI