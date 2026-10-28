Dasco Menghargai Kritik Negara Tetangga Soal Karhutla
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut pihaknya menghargai kritik dan penilaian anggota parlemen di Malaysia dan Singapura terkait persoalan karhutla di Indonesia.
Hal demikian dikatakan Dasco saat menyampaikan pidato peringatan Sumpah Pemuda melalui video, Rabu (28/10).
"Kami mendengar perhatian, kritik, dan rekomendasi dari negara Malaysia dan Singapura, termasuk suara yang berkembang di parlemen negara sahabat," kata Dascoi, Rabu (28/10).
Namun, dia menyebut penilaian perwakilan Malaysia dan Singapura terkait karhutla tak lantas dituruti sepenuhnya Indonesia.
"Kita patut menghargainya, tanpa harus menerima setiap penilaian," ujar Dasco.
Ketua Harian Gerindra itu mengatakan saat ini hal terpenting dalam penanganan karhutla ialah melindungi warga dari dampak persoalan.
"Paling penting ialah melindungi warga terdampak, memperkuat pencegahan dan penegakan hukum, serta memulihkan lingkungan dan memastikan tanggung jawab pelaku usaha, termasuk yang memiliki rantai kegiatan lintas negara," ujarnya.
Dasco dalam pidatonya mengingatkan penilaian Malaysia dan Singapura terhadap persoalan karhutla tidak perlu dibalas Indonesia dengan ketersinggungan.
DPR menghargai kritik negara tetangga terkait karhutla dan mengungkit prioritas perlindungan warga dan memperkuat penegakan hukum.
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