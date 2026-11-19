jpnn.com, JAKARTA - Peneliti senior Citra Institute Efriza menilai menguatnya nama Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka tidak lepas dari kepentingan politik internal Partai Gerindra.

Menurut Efriza, pengusulan calon wakil presiden bukan sekadar mencari pengganti Gibran, melainkan juga berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Posisi wakil presiden memiliki nilai strategis dalam menentukan arah pemerintahan Prabowo. Karena itu, pengusulan nama dari internal Gerindra juga memperlihatkan adanya kepentingan partai untuk menjaga soliditas sekaligus memastikan keberlanjutan agenda politik Presiden," kata Efriza kepada JPNN.com, Kamis (19/11).

Dia mengatakan sejumlah nama yang mulai diperbincangkan, seperti Dasco, Ahmad Muzani, dan Sugiono, memiliki kepentingan serta keunggulan politik masing-masing.

Namun, Dasco dinilai lebih menonjol karena menduduki posisi Ketua Harian Partai Gerindra.

Efriza menilai posisi tersebut membuat Dasco memiliki peran penting dalam membantu Prabowo mengomunikasikan agenda politik partai kepada masyarakat.

Di sisi lain, apabila Dasco benar-benar diusulkan menjadi wapres, terdapat konsekuensi politik terhadap jabatan yang saat ini diembannya.

Dasco berpotensi meninggalkan posisi Wakil Ketua DPR maupun Ketua Harian Partai Gerindra untuk berkonsentrasi menjalankan tugas sebagai wakil presiden.