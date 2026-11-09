Dasco Sebut Ada Permintaan Agar Masalah Gibran Dibahas Resmi

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa ada permintaan agar permasalahan Wapres Gibran Rakabuming Raka dibahas secara resmi di DPR.

Menurutnya, banyak Anggota DPR RI lintas fraksi yang ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan.

Namun, dia mengatakan bahwa DPR RI baru membuka masa sidang pada Selasa (10/11).

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Hari ini (Senin 9/11), DPR RI masih berada dalam masa reses di mana para Anggota DPR RI berkegiatan di daerah pemilihan masing-masing.

"Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Saat ini, dia mengatakan Pimpinan DPR RI juga belum mengadakan rapat maupun rapat Badan Musyawarah dengan fraksi-fraksi.

Di sisi lain, dia pun masih menunggu putusan lengkap dari Mahkamah Agung soal yang berkaitan dengan Wakil Presiden.

"Kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI," kata dia.