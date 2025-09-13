menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Istana » Dasco Sebut Belum Ada Suppres Pergantian Kapolri

Dasco Sebut Belum Ada Suppres Pergantian Kapolri

Dasco Sebut Belum Ada Suppres Pergantian Kapolri
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad buka suara, mengenai kabar yang menyebut Presiden RI Prabowo Subianto telah mengeluarkan Suppres pergantian Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad buka suara, mengenai kabar yang menyebut Presiden RI Prabowo Subianto telah mengeluarkan Suppres pergantian Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Dasco menegaskan isu yang mucul di publik adalah tidak benar.

Sebab, hingga Jumat (12/9) ini pimpinan DPR RI belum menerima surat dari kepala negara itu.

Baca Juga:

“Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima surat Presiden mengenai pergantian Kapolri,” kata Dasco dalam keterangannya Sabtu (13/9).

Terpisah, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Nasir Djamil mengaku belum menerima surat mengenai pergantian Sigit dari pucuk pimpinan tertinggi polisi itu.

“Iya, kami belum tahu kebenarannya, kami sendiri belum dapat kabar terkait adanya suppres ke DPR dalam hal pergantian Kapolri. Misalnya ada ya pasti memang itu sudah kewenangan presiden,” ujar Nasir.

Baca Juga:

Menurut Nasir, mekanisme pengangkatan atau pemberhentian Kapolri sudah diatur dalam undang-undang, yakni menjadi hak prerogatif presiden dengan persetujuan DPR.

"Jadi, misalnya ada surat itu ya itu sesuai dengan undang-undang,” jelasnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad buka suara, mengenai kabar yang menyebut Presiden RI Prabowo Subianto telah mengeluarkan Suppres pergantian Kapolri

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI