Dasco Sebut Prabowo Bahas Isu Skandal Penyadapan Saat Bertemu Mantan Kapolri

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut skandal penyadapan menjadi topik pembahasan dalam pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan para mantan Kapolri membahas skandal penyadapan.

"Ya, yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal itu, soal penyadapan ilegal," kata dia ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/11).

Diketahui, Prabowo di kediamannya, Hambalang, Jawa Barat, Minggu (8/11) kemarin, menerima Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama mantan Kapolri.

Sepuluh mantan Kapolri yang hadir ialah Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian.

Menurut Dasco, pembahasan skandal penyadapan karena isu itu sudah diketahui bersama dan sedang ditangani kepolisian.

"Itu menjadi salah satu saja bagian daripada pembahasan yang kemudian dibahas oleh Presiden," ujar Wakil Ketua DPR RI itu.

Dasco mengaku tak tahu soal kemungkinan muncul atensi khusus dari Presiden Prabowo ke Jenderal Suyudi dan para mantan Kapolri dalam pertemuan.

"Saya enggak tahu, karena saya tidak ikut di pertemuan kemarin, apakah ada atensi khusus atau tidak," katanya.