Dasco Sudah Ketemu Prabowo, Bahas Gibran?
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum mendengar kabar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari posisi Wapres.
Dia mengaku mendengar informasi Gibran mundur dari Wapres RI melalui pemberitaan melalui pernyataan Ketua ProJo Budi Arie Setiadi.
"Mungkin seperti teman-teman juga, saya juga baru tadi di sini membaca media, itu ada berita dari Pak Budi Arie, ya. Nah, kalau yang lain-lainnya saya belum tahu," kata Dasco setelah menghadiri puncak peringatan HUT ke-15 NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11).
Diketahui, Dasco hadir ke NasDem Tower mendampingi Presiden Prabowo Subianto yang diundang puncak peringatan HUT ke-15 partai tersebut.
Sementara itu, belakangan muncul kabar Gibran mundur dari posisi Wapres RI dengan menyerahkan surat ke Prabowo pada Rabu ini.
Dasco kemudian menerima pertanyaan soal kemungkinan menerima informasi dari Prabowo telah menerima surat dari Gibran perihal pengunduran diri putra Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).
"Kami tadi ketemu Pak Prabowo di sini, enggak ada pembicaraan-pembicaraan seperti yang disampaikan. Demikian," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Dasco melanjutkan saat ini di DPR memang muncul dinamika politik dengan munculnya pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran.
Pimpinan DPR RI Sufmi Dasco mengaku sudah bertemu Presiden Prabowo, tetapi tak ada pembahasan soal kabar Gibran mundur dari Wapres RI.
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