Dasco Terima Tanda Jasa dan Kehormatan dari Presiden Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda jasa dan kehormatan dalam rangka peringatan HUT RI kepada para tokoh berpengaruh di Indonesia. Salah satu tokoh penerima gelar penghormatan itu ialah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco menerima tanda jasa dan kehormatan 'Bintang Republik Indonesia Utama'. Dasco dianggap sangat berjasa dalam bidang politik dan kebangsaan melalui kepemimpinan di Lembaga Legislatif.

Kemudian, berperan dalam mengawal regulasi strategi nasional. Termasuk, perannya dalam penguatan sistem demokrasi Tanah Air.

Upacara penganugerahan dilakukan di Istana Negara, Senin, 25 Agustus 2025, setelah Presiden melantik beberapa kepala badan baru, Wakil Ketua Mahkamah Agung, hingga Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh.

Total ada 141 tokoh yang menerima tanda jasa dan kehormatan dari Presiden Prabowo. Mereka yang menerima penganugerahan itu terdiri dari tokoh militer, akademisi, menteri/wakil menteri, hingga masyarakat.

Selain Dasco, Beberapa tokoh yang mendapatkan gelar kehormatan seperti Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, hingga Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin.

Para menteri dan wakil menteri juga memperoleh penghargaan antara lain Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sementara dari kalangan dunia usaha yang mendapatkan penghargaan antara lain Pemilik Jhonlin Group Andi Syamsuddin Arsyad yang lebih dikenal sebagai Haji Isam dan Pemilik Arsari Group Hashim Djojohadikusumo.