Dasco Tidak Banyak Bicara, Bekerja dalam Senyap

jpnn.com - JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Kepulauan Bangka Belitung menilai Sufmi Dasco Ahmad merupakan sosok yang mampu memberikan solusi, mendorong pembangunan ekonomi, serta membangun kolaborasi.

Dengan alasan tersebut, DPD Gerindra Babel menyatakan dukungan kepada Sufmi Dasco Ahmad untuk menduduki kursi wakil presiden (wapres) RI pengganti Gibran Rakabuming.

"Bagi kami, pemimpin harus menjadi pemberi solusi. Bukan hanya mampu berbicara tentang persoalan, tetapi juga memahami bagaimana mencari jalan keluarnya. Kami membutuhkan pemimpin yang memiliki pemikiran strategis, mampu mendorong perekonomian menjadi lebih baik, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Ketua DPD Partai Gerindra Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (15/11).

Erzaldi juga menilai Dasco memiliki kemampuan membangun komunikasi dan kolaborasi.

Hal itu dibutuhkan karena Indonesia memiliki keberagaman kepentingan sehingga dibutuhkan figur yang mampu menjembatani perbedaan dan menyatukan berbagai kekuatan.

"Beliau mampu membangun kerja sama dengan berbagai unsur, baik di lingkungan pemerintahan, antarpartai politik, dunia usaha, maupun elemen masyarakat dengan latar belakang sosial yang beragam," ujarnya.

"Kemampuan merangkul dan menyatukan berbagai kepentingan inilah yang penting untuk mendorong pembangunan nasional,” sambungnya.

Menurutnya, sosok Dasco sebagai pribadi yang mengutamakan kerja, bukan hanya sebatas menyampaikan pernyataan terhadap suatu permasalahan.