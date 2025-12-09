menu
Dasco Usul Bupati Mirwan Diberhentikan Sementara agar Penanganan Banjir Tak Terbengkalai

Dasco Usul Bupati Mirwan Diberhentikan Sementara agar Penanganan Banjir Tak Terbengkalai

Dasco Usul Bupati Mirwan Diberhentikan Sementara agar Penanganan Banjir Tak Terbengkalai
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan partainya mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS.

"Mengadakan evaluasi, menindaklanjuti UU Nomor 23 Tahun 2014, untuk kemudian selain dibina, yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara," kata Dasco menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12).

Diketahui, Mirwan MS menuai sorotan setelah kedapatan umrah ketika Aceh Selatan diterpa bencana banjir dan longsor. 

Foto Mirwan MS bersama keluarga yang bepergian umrah menjadi heboh setelah diunggah akun Instagram penyedia layanan umrah.

Dasco mengatakan Gerindra menyarankan Kemendagri bisa menunjuk Plt Bupati Aceh Selatan agar proses penanganan bencana di wilayah tersebut tak terbengkalai.

"Dapat ditunjuk Plt, yang bisa kemudian memimpin penanganan bencana di daerah tersebut dengan benar," ujar pria yang pernah disebut Don oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Dasco menyerahkan ke DPRD Aceh Selatan terkait pencopotan Mirwan MS secara definitif dari posisi bupati.

"Kalau itu, kan, sesuai dengan mekanisme yang ada. Kita negara demokrasi, ya, kita serahkan nanti kepada DPRD setempat," ujar Ketua Harian Gerindra itu.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut partainya mendorong ditunjuk Plt Bupati Aceh Selatan menggantikan Mirwan MS.

