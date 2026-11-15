Dasco, Wapres Ideal Prabowo Tanpa Matahari Kembar

jpnn.com - Posisi wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.

Para ketua umum partai politik dalam koalisi pun telah menyerahkan keputusan tersebut kepada Prabowo.

Artinya, kewenangan menentukan siapa sosok yang paling tepat mendampinginya berada di tangan presiden.

Menurut saya, wakil presiden kali ini harus ditempatkan sebagai bagian dari paket kepemimpinan yang komplementer, yakni saling melengkapi dan menguatkan.

Wapres harus mampu menutupi kelemahan, menopang keterbatasan, serta menjadi pendukung utama dalam menghadapi berbagai tantangan pemerintahan, penopang berbagai persoalan dari level hulu sampai hilir serta sampai ke akar rumput.

Bukan sekadar mendampingi secara formal, tetapi ikut memastikan janji politik, program prioritas, dan agenda kebijakan Presiden Prabowo dapat diwujudkan.

Ada satu hal penting yang tidak boleh terulang: fenomena matahari kembar dalam pemerintahan.

Wakil presiden idealnya mampu bekerja dalam senyap, tidak grasak-grusuk, tidak menciptakan kegaduhan politik, dan tidak sibuk membangun panggung sendiri.