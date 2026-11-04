Dashboard ACS Besutan Pelindo Perkuat Transparansi & Kemudahan Transaksi Kepelabuhanan

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo terus memperkuat transformasi digital dalam layanan kepelabuhanan, termasuk pada proses pembayaran.

Melalui pemanfaatan Dashboard Auto Collection System (ACS) Pelindo, pengguna jasa kini dapat memperoleh informasi transaksi secara lebih mudah, real time, dan transparan.

Dashboard ACS memberikan visibilitas terhadap proses pembayaran jasa kepelabuhanan dalam satu tampilan terpusat. Pengguna jasa dapat memantau posisi transaksi secara mandiri, sementara Pelindo memperoleh informasi penerimaan dan pencatatan transaksi secara lebih akurat.

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Direktur Keuangan Pelindo Bachtiar Soeria Atmadja mengatakan pengembangan sistem pembayaran digital merupakan bagian dari upaya Pelindo memperkuat tata kelola transaksi sekaligus memberikan kemudahan dan kepastian informasi kepada pengguna jasa.

“Digitalisasi sistem pembayaran tidak hanya memberikan kemudahan dalam bertransaksi, tetapi juga mendukung transparansi, akurasi pencatatan, serta proses rekonsiliasi yang lebih efektif baik bagi Pengguna Jasa maupun Pelindo. Dengan informasi transaksi yang dapat dipantau secara lebih jelas, kami juga dapat memperkuat tata kelola penerimaan perusahaan,” ujar Bachtiar.

Melalui Dashboard ACS Pelindo, terdapat tiga status transaksi yang dapat dipantau oleh pengguna jasa, yakni dana terbayar, dana ditahan, dan dana dirilis.

Informasi tersebut membantu pengguna jasa mengetahui perkembangan transaksi sesuai dengan proses dan ketentuan yang berlaku.

Dashboard ini juga menyediakan data yang dapat digunakan dalam proses pencocokan dan rekonsiliasi dengan catatan keuangan. Dengan demikian, proses administrasi pembayaran antara Pengguna Jasa Perbankan, dan Pelindo dapat dilakukan dengan lebih efektif.