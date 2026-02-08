Dashcam Blackvue Elite 10-2 CSH Dirilis di IIMS 2026, Harga Rp 12,2 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 dimanfaatkan BlackVue Indonesia untuk memperkenalkan dashcam terbarunya, BlackVue Elite 10-2 CSH.

Produk dashcam menyasar segmen premium dengan membawa sederet teknologi mutakhir.

Direktur Pemasaran BlackVue Indonesia, Rudy, mengatakan Elite 10-2 CSH hadir sebagai tolok ukur baru di kelasnya.

“Dengan kejernihan dual 4K, tuning HDR, Power-Saving Parking Mode dan konektivitas Cloud, perangkat ini menetapkan standar baru keselamatan di jalan,” kata Rudy dalam keterangannya, Minggu (8/2).

Keunggulan utama dashcam terletak pada kemampuan perekaman Dual 4K UHD 30fps, yang didukung kamera depan berteknologi HDR.

BlackVue juga menyematkan sensor Sony Starvis 2 dengan 12-Bit Capture, sehingga menghasilkan rentang dinamis lebih luas dan warna yang tetap natural.

Pada kondisi minim cahaya, Elite 10-2 CSH mampu merekam hingga di bawah 0,03 Lux, lengkap dengan fitur Full-Color Night Vision yang tetap menampilkan warna meski dalam kondisi gelap.

Proses perekaman pun berlangsung cepat berkat fitur Fast Boot, yang memungkinkan dashcam aktif hanya satu detik setelah mesin dinyalakan.