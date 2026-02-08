Dashcam Blackvue Elite 10-2 CSH Dirilis di IIMS 2026, Harga Rp 12,2 Juta
jpnn.com, JAKARTA - Ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 dimanfaatkan BlackVue Indonesia untuk memperkenalkan dashcam terbarunya, BlackVue Elite 10-2 CSH.
Produk dashcam menyasar segmen premium dengan membawa sederet teknologi mutakhir.
Direktur Pemasaran BlackVue Indonesia, Rudy, mengatakan Elite 10-2 CSH hadir sebagai tolok ukur baru di kelasnya.
“Dengan kejernihan dual 4K, tuning HDR, Power-Saving Parking Mode dan konektivitas Cloud, perangkat ini menetapkan standar baru keselamatan di jalan,” kata Rudy dalam keterangannya, Minggu (8/2).
Keunggulan utama dashcam terletak pada kemampuan perekaman Dual 4K UHD 30fps, yang didukung kamera depan berteknologi HDR.
BlackVue juga menyematkan sensor Sony Starvis 2 dengan 12-Bit Capture, sehingga menghasilkan rentang dinamis lebih luas dan warna yang tetap natural.
Pada kondisi minim cahaya, Elite 10-2 CSH mampu merekam hingga di bawah 0,03 Lux, lengkap dengan fitur Full-Color Night Vision yang tetap menampilkan warna meski dalam kondisi gelap.
Proses perekaman pun berlangsung cepat berkat fitur Fast Boot, yang memungkinkan dashcam aktif hanya satu detik setelah mesin dinyalakan.
Ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 dimanfaatkan BlackVue Indonesia untuk memperkenalkan dashcam terbarunya, BlackVue Elite 10-2 CSH.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Hadir di IIMS 2026, Tekiro Pamer Perkakas Tangguh dan Promo Menggiurkan
- Jetour T2 Dapat Sentuhan Modifikasi di IIMS 2026, Lebih Berkarakter, Bisa jadi Insipirasi
- PPF Terbaru V-Kool Diklaim Bikin Cat Mobil Tahan Lama dan Kinclong
- Ramaikan IIMS 2026, Venom Kenalkan Sejumlah Produk Baru
- Ekonom Ungkap Biang Kerok Lesunya Pasar Otomotif Nasional
- Wuling Tampilkan 15 Mobil dan Tawarkan Promo Spesial di IIMS 2026