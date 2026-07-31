Dashcam BlackVue Kini Diperkuat AI Copilot, Tersedia Promo di GIIAS 2026
jpnn.com, KOTA TANGERANG - BlackVue membawa pembaruan besar untuk lini dashcam premiumnya di GIIAS 2026.
Lewat BlackVue ELITE 10-2CH, merek asal Korea Selatan itu memperkenalkan AI Copilot.
Fitur mengandalkan kecerdasan buatan yang mengubah dashcam dari sekadar alat perekam, menjadi asisten digital bagi pengemudi.
AI Copilot terintegrasi dengan aplikasi BlackVue Fleeta dan memungkinkan pengguna berinteraksi langsung melalui percakapan.
Pengemudi cukup mengajukan pertanyaan, misalnya tentang cara memperbaiki gaya mengemudi.
Selanjutnya, sistem akan menganalisis data perjalanan yang tersimpan di BlackVue Cloud dan memberikan penjelasan beserta rekomendasi.
Analisis tersebut memanfaatkan data nyata dari kendaraan, mulai dari pola akselerasi, pengereman, kecepatan, durasi perjalanan hingga parameter keselamatan lainnya.
Direktur Pemasaran BlackVue Indonesia, Rudy, mengatakan AI Copilot dirancang agar pengguna tidak hanya merekam perjalanan, tetapi juga memahami perilaku mengemudi sehingga dapat meningkatkan keselamatan di jalan.
BlackVue membawa pembaruan besar untuk lini dashcam premiumnya di GIIAS 2026, BlackVue ELITE 10-2CH
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Harga Spesial dan Paket Purnajual Mitsubishi New Xforce Hybrid di GIIAS 2026
- GAC Indonesia Berikan Harga Spesial untuk 3 Model Ini di GIIAS 2026
- Tak Perlu Lama, Lepas E4 EV Bisa Isi Daya Baterai Hingga 80 Persen Cuma 20 Menit
- Venom Merilis Head Unit Thunderbolts dan Storm
- Wuling Aira EV Edisi Toy Story 5 Meluncur di GIIAS 2026, Hanya Tersedia 300 Unit
- Mengenal Jaecoo J7 dengan Teknologi Super Intelligent Valet Parking di GIIAS 2026