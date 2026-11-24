jpnn.com - JAKARTA – Para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) termasuk yang berstatus PPPK paruh waktu diberi kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2026 - 2027.

Namun, hanya PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu yang memenuhi persyaratan yang bisa ikut seleksi CPNS 2026.

Mengutip Statistik ASN BKN per 1 Juni 2026, jumlah PPPK penuh waktu tercatat sebanyak 2.076.168 orang.

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Adapun jumlah PPPK paruh waktu per 1 Juni 2026 ialah sebanyak 1.204.563 orang.

Ternyata, BKN sudah punya data jumlah PPPK yang bisa ikut seleksi CPNS 2026.

Diketahui, pendaftaran CPNS 2026 - 2027rencananya akan dibuka pada 27 November.

Dalam pemaparannya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian PANRB, Senin (23/11/2026), Kepala BKN Zudan Arif menyebutkan, dari sekitar 3,3 juta PPPK yang ada saat ini, sebanyak 1,47 juta orang memenuhi syarat atau eligible untuk mengikuti seleksi CPNS.

Prof Zudan menegaskan bahwa seluruh PPPK pada prinsipnya boleh melamar CPNS tahun ini dan tidak terkunci oleh NIP PPPK, sepanjang memenuhi persyaratan serta ketentuan yang berlaku.