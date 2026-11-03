Data Harga Cabai Hari Ini, Rawit Merah Paling Ngeri

jpnn.com - JAKARTA – Harga cabai rawit merah hari ini mencapai Rp93.650 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp29.300 per kg.

Demikian data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, yang dikelola Bank Indonesia, yang dilansir di Jakarta, Selasa pukul 07.15 WIB.

Adapun, harga bawang merah di harga Rp37.200 per kg, bawang putih Rp38.550 per kg.

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Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp14.900 per kg, beras kualitas bawah II Rp14.800 per kg.

Sedangkan beras kualitas medium I Rp16.700 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp16.500 per kg.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp18.050 per kg, dan beras kualitas super II Rp17.500 per kg.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp70.300 per kg, cabai merah keriting Rp84.400 per kg, dan cabai rawit hijau Rp77.300 per kg.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp39.00 per kg, daging sapi kualitas I Rp153.350 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp144.450 per kg.