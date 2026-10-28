Data Harga Cabai Rawit Hari Ini, yang Oranye Mahal Sekali

jpnn.com - LEBAK - Harga cabai rawit oranye di Kabupaten Lebak, Banten, menembus Rp 80.000 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp75.000 per kg.

Kenaikan harga cabai rawit oranye disebabkan pasokan menipis akibat kemarau panjang.

‎"Sekarang, semua komoditas cabai berbagai jenis terjadi kenaikan," kata Pani, seorang pedagang sayuran di Pasar Semi Narimbang Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Rabu (28/10).

Naiknya harga cabai rawit oranye itu terjadi sejak sepekan terakhir dari Rp 75.000 per kg menjadi Rp80.000 ribu per kg.

‎Selain itu juga cabai rawit hijau sebelumnya Rp60.000 per kg kini menjadi Rp65.000 per kg.

Harga cabai keriting merah sebelumnya Rp50.000 per kg kini menjadi Rp55..000 per kg.

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‎Begitu juga cabai merah besar sebelumnya Rp60.000 per kg menjadi Rp75.000 per kg dan cabai rawit merah Rp60.200 per kg menjadi Rp65.500 per kg.

‎Penyebab kenaikan cabai tersebut akibat kemarau panjang, sehingga di daerah sentra produksi cabai belum panen.