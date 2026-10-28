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Data Harga Cabai Rawit Hari Ini, yang Oranye Mahal Sekali

Data Harga Cabai Rawit Hari Ini, yang Oranye Mahal Sekali
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Harga cabai rawit hari ini naik lagi. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - LEBAK - Harga cabai rawit oranye di Kabupaten Lebak, Banten, menembus Rp 80.000 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp75.000 per kg.

Kenaikan harga cabai rawit oranye disebabkan pasokan menipis akibat kemarau panjang.

‎"Sekarang, semua komoditas cabai berbagai jenis terjadi kenaikan," kata Pani, seorang pedagang sayuran di Pasar Semi Narimbang Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Rabu (28/10).

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Naiknya harga cabai rawit oranye itu terjadi sejak sepekan terakhir dari Rp 75.000 per kg menjadi Rp80.000 ribu per kg.

‎Selain itu juga cabai rawit hijau sebelumnya Rp60.000 per kg kini menjadi Rp65.000 per kg.

Harga cabai keriting merah sebelumnya Rp50.000 per kg kini menjadi Rp55..000 per kg.

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‎Begitu juga cabai merah besar sebelumnya Rp60.000 per kg menjadi Rp75.000 per kg dan cabai rawit merah Rp60.200 per kg menjadi Rp65.500 per kg.

‎Penyebab kenaikan cabai tersebut akibat kemarau panjang, sehingga di daerah sentra produksi cabai belum panen.

Berdasarkan pemantauan harga cabai rawit mengalami kenaikan karena di daerah sentra penghasil cabai belum memasuki panen.

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