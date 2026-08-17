menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Data Jumlah Korban Meninggal akibat Gempa Flores 2026, Berikut Sebarannya

Data Jumlah Korban Meninggal akibat Gempa Flores 2026, Berikut Sebarannya

Data Jumlah Korban Meninggal akibat Gempa Flores 2026, Berikut Sebarannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mendagri Tito Karnavian mengunjungi warga Kabupaten Manggarai Timur yang terdampak gempa Flores 2026. Foto: Humas Kemendagri

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini data jumlah korban meninggal akibat gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), 15 Agustus 2026.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumumkan bahwa sampai Minggu (16/8) sore, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Pulau Flores mencapai 53 jiwa.

"Sebaran korban tersebut teridentifikasi di Kabupaten Manggarai 25 orang, Manggarai Timur 20 orang, Sikka 4 orang, Manggarai Barat 1 orang, Nagekeo 1 orang dan Ende 2 orang," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.

Baca Juga:

Petugas gabungan juga mengevakuasi dan melakukan perawatan medis terhadap para korban luka-luka.

Total korban luka-luka mencapai 137 jiwa. Saat ini, korban luka sedang menjalani perawatan di fasilitas kesehatan terdekat maupun faskes darurat.

Data sementara yang diterima pada Minggu sore, total rumah rusak berat sebanyak 154 unit, rusak sedang 49 unit, dan rusak ringan 38 unit.

Baca Juga:

Kerusakan juga terjadi pada fasilitas umum, seperti fasilitas pendidikan, tempat ibadah, kantor pemerintahan dan sejumlah fasilitas umum lain.

Sementara pendataan warga yang mengungsi masih terus dilakukan oleh tim gabungan.

BNPB mengumumkan data jumlah korban meninggal akibat gempa Flores, terbanyak di Kabupaten Manggarai.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI