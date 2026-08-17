Data Jumlah Korban Meninggal akibat Gempa Flores 2026, Berikut Sebarannya

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini data jumlah korban meninggal akibat gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), 15 Agustus 2026.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumumkan bahwa sampai Minggu (16/8) sore, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Pulau Flores mencapai 53 jiwa.

"Sebaran korban tersebut teridentifikasi di Kabupaten Manggarai 25 orang, Manggarai Timur 20 orang, Sikka 4 orang, Manggarai Barat 1 orang, Nagekeo 1 orang dan Ende 2 orang," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.

Petugas gabungan juga mengevakuasi dan melakukan perawatan medis terhadap para korban luka-luka.

Total korban luka-luka mencapai 137 jiwa. Saat ini, korban luka sedang menjalani perawatan di fasilitas kesehatan terdekat maupun faskes darurat.

Data sementara yang diterima pada Minggu sore, total rumah rusak berat sebanyak 154 unit, rusak sedang 49 unit, dan rusak ringan 38 unit.

Kerusakan juga terjadi pada fasilitas umum, seperti fasilitas pendidikan, tempat ibadah, kantor pemerintahan dan sejumlah fasilitas umum lain.

Sementara pendataan warga yang mengungsi masih terus dilakukan oleh tim gabungan.