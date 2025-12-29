Data Jumlah Wisatawan ke Kepulauan Seribu saat Libur Natal 2025
jpnn.com - JAKARTA – Sebanyak 5.865 wisatawan mengunjungi sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Kepulauan Seribu selama momen libur Natal pada 25-27 Desember 2025.
Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Pemkab Kepulauan Seribu mencatat 5.865 wisatawan itu datang dari sejumlah pintu masuk penyeberangan.
“Kunjungan wisatawan datang dari sejumlah pintu masuk penyeberangan, seperti dari Dermaga Marina Ancol tercatat ada 1.361 wisatawan," Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Kepulauan Seribu Sonti Pangaribuan di Jakarta, Minggu (28/12).
Jumlah wisatawan tersebut terdiri dari 1.226 wisatawan nusantara dan 135 wisatawan mancanegara.
Kemudian, wisatawan nusantara dari Pelabuhan Muara Angke sebanyak 3.349 orang, Tanjung Pasir 855 pelancong, dan Dermaga Cituis 300 orang.
Menurut Sonti jumlah kunjungan ini menunjukkan antusiasme masyarakat cukup tinggi untuk berwisata ke Kepulauan Seribu.
“Semoga tren positif ini dapat terus berlanjut hingga puncak libur Tahun Baru," kata dia
Dia mengatakan wisatawan menyambangi wilayah Kepulauan Seribu untuk menikmati keindahan alam maupun beragam wisata yang ada di pulau penduduk, pulau resor, pulau cagar budaya, serta pulau wisata.
Berikut data jumlah wisatawan mengunjungi Kabupaten Kepulauan Seribu di momen libur Natal 2025.
