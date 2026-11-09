Data Kependudukan Penting untuk Layanan Publik, Dukcapil Perkuat Identitas Digital
jpnn.com, JAKARTA - Kepastian identitas menjadi bagian penting ketika masyarakat mengakses layanan kesehatan, mengurus dokumen kependudukan, hingga mengikuti proses pendataan perlindungan sosial.
Data kependudukan yang terhubung membantu instansi memverifikasi siapa yang dilayani dan menjadi dasar pengembangan pelayanan yang lebih mudah diakses.
Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri memperkuat pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung keterhubungan tersebut. Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi identitas utama dalam proses verifikasi data penduduk serta melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD), masyarakat dapat mengakses identitas dan layanan secara digital.
Saat ini pemanfaatan data kependudukan menjangkau berbagai sektor, termasuk pemerintahan, kesehatan, pendidikan, perbankan, dan transportasi. Berdasarkan data 3 November 2026 sebanyak 7.833 lembaga bekerja sama dengan Dukcapil, lembaga pengguna dapat melakukan verifikasi identitas sebagai bagian dari proses pelayanan.
Salah satu penerapannya terdapat dalam digitalisasi perlindungan sosial. IKD diintegrasikan dengan Portal Perlinsos untuk mendukung akses masuk terpadu atau single sign-on, pengenalan wajah, serta verifikasi melalui data NIK.
Integrasi ini membantu proses pemeriksaan identitas masyarakat dalam ekosistem layanan perlindungan sosial.
Pada pelaksanaan pilot di Kabupaten Banyuwangi pada 2025, tercatat 359.079 kepala keluarga telah terdaftar. Dukungan aktivasi IKD di lokasi pilot menyasar masyarakat calon penerima manfaat serta petugas pendamping, termasuk pendamping Program Keluarga Harapan, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, dan operator desa maupun kelurahan.
Keterhubungan layanan juga dikembangkan untuk membantu keluarga mengurus identitas anak setelah kelahiran. Melalui integrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan SATUSEHAT, data fasilitas pelayanan kesehatan dihubungkan dengan sistem administrasi kependudukan untuk mendukung penerbitan akta kelahiran.
Untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, Dukcapil juga mengembangkan IKD Plus bagi petugas yang memiliki kewenangan melakukan registrasi dan aktivasi IKD.
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