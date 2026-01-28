Data Mengerikan Pengendara Motor Tak Pakai Helm di Pekanbaru

jpnn.com - PEKANBARU - Kecelakaan lalu lintas akibat pengendara sepeda motor tak menggunakan helm, menjadi penyumbang terbesar korban jiwa di Kota Pekanbaru sepanjang 2025.

Tim Data Satuan Lalu Lintas merangkum, dari total 836 kasus kecelakaan lalu lintas, sebanyak 230 kasus merupakan kecelakaan sepeda motor (R2) yang pengendaranya tidak menggunakan helm.

Akibat kecelakaan tersebut, tercatat sepuluh orang meninggal dunia (MD), 15 orang mengalami luka berat (LB), dan 439 orang mengalami luka ringan (LR).

“Angka ini menunjukkan bahwa pelanggaran sederhana seperti tidak memakai helm memiliki dampak fatal yang sangat besar terhadap keselamatan pengguna jalan,” kata Kasatlantas Polresta Pekanbaru Kompol Satrio B Wicaksana Rabu (28/1).

Secara keseluruhan, sepanjang 2025, kecelakaan lalu lintas di wilayah Pekanbaru mengakibatkan 40 korban meninggal dunia, 34 luka berat, dan 1.200 luka ringan, dengan total kerugian materiil mencapai Rp 1.553.200.000.

Satrio menegaskan bahwa penggunaan helm berstandar SNI merupakan faktor krusial dalam menekan angka fatalitas kecelakaan, khususnya bagi pengendara roda dua.

Helm berfungsi melindungi kepala dari benturan keras yang kerap menjadi penyebab utama kematian dalam kecelakaan sepeda motor.

Ironisnya, pelanggaran tidak menggunakan helm juga masih mendominasi penindakan lalu lintas.