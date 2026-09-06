Data Pembanding PPPK & PPPK Paruh Waktu Tidak Sevalid BKN, Said: Bumi Langit!
jpnn.com, JAKARTA - Data pembanding PPPK dan PPPK paruh waktu dinilai tidak sevalid database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Data pembanding yang diminta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kepada PPPK dan PPPK paruh waktu ini tidak akan terakomodasi semuanya, apalagi waktumya hanya empat hari.
"Saya sangat berterimakasih banyak kepada Prof Dasco yang telah menampung aspirasi teman-teman PPPK seluruh indonesia terkait permasalahan peralihan PPPK ke PNS," kata Ketua P-PPPK Kota Pekanbaru Said Syamsul Bahri kepada JPNN, Minggu (6/9/2026).
Namun, lanjut Said, permintaan data PPPK sebagai pembanding ini agak aneh.
Sebab, data yang valid dan akurat itu ada di BKN, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) daerah masing-masing.
Kalau datanya minta ke forum-forum PPPK dan PPPK paruh waktu, Said yakin tidak akan ter-cover semuanya.
"PPPK guru dan tendik ini ada yang tinggalnya di daerah terisolir dan tidak masuk jaringan internet. Macam mana pula kami meminta data, itu butuh waktu lama," ujar Said.
Jika data dari forum PPPK dan PPPK paruh untuk perbandingan ke data dari BKN, Said mengatakan, tentulah data forum kalah telak 8 banding 0 ibarat main sepakbola.
Data pembanding yang diminta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kepada PPPK dan PPPK paruh waktu ini tidak akan terakomodasi semuanya
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