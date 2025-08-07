menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Istana » Data Pertumbuhan Ekonomi Diragukan, Istana: Pemerintah Itu Jujur Lho

Data Pertumbuhan Ekonomi Diragukan, Istana: Pemerintah Itu Jujur Lho

Data Pertumbuhan Ekonomi Diragukan, Istana: Pemerintah Itu Jujur Lho
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi saat konferensi pers di Kantor PCO, Jakarta Pusat, pada Kamis (7/8). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menanggapi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2025 sebesar 5,12 persen yang diragukan oleh sejumlah pihak.

Dia mengaku bahwa pemerintah jujur saat mengeluarkan data pertumbuhan ekonomi yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Hal itu diungkapkan Hasan Nasbi saat konferensi pers di Kantor PCO, Jakarta Pusat, pada Kamis (7/8).

Baca Juga:

“Jadi, pertumbuhan ekonomi kita positif, tapi ada yang melihatnya dengan cara yang tidak positif,” ucap

“Pemerintah itu jujur-jujur aja loh mengeluarkan data. Kalau turun dibilang turun, kalau naik dibilang naik,” lanjutnya.

Hasan menjelaskan pada kuartal 4 2024 pertumbuhan ekonomi di angka 5,02 persen. Saat itu, Prabowo Subianto sudah menjabat sebagai presiden.

Baca Juga:

Kemudian, pada kuartal I 2025, pertumbuhan ekonomi justru turun ke angka 4,87 persen. Seluruh data tersebut dikeluarkan oleh BPS.

“Kuartal ke-2 naik 5,12 persen dikeluarkan oleh pemerintahan yang sama oleh BPS di bawah pemerintahan yang sama. Jadi, kalau turun kita bilang turun, kalau kita naik dibilang naik,” kata dia.

Jubir istana Hasan Nasbi menanggapi pihak-pihak yang meragukan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2025 sebesar 5,12 persen.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI