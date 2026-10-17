Data PPPK Paruh Waktu Sudah Disetor ke Pusat, Kapan Pendaftaran CPNS 2026? Pak Tri Menjawab

jpnn.com - MATARAM – Kapan proses alih status guru PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu dimulai? Kapan pendaftaran CPNS 2026 dibuka?

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tri Budi Prayitno mengatakan pihaknya hingga saat ini masih menunggu kebijakan resmi pemerintah pusat terkait rekrutmen CPNS 2026.

Begitu pun, mekanisme pengalihan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu juga masih menunggu juknis dari pusat.

Termasuk juga alih status guru PPPK penuh waktu menjadi ASN pusat.

Tri Budi Prayitno mengatakan Pemprov NTB telah menyiapkan data kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk analisis jabatan dan analisis beban kerja, sebagai bahan pengajuan formasi kepada pemerintah pusat.

Namun, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi mengenai kebijakan tersebut.

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"Kami sudah menyiapkan berbagai data yang diminta oleh pusat. Namun, sampai dengan saat ini kami belum menerima surat resmi terkait dengan kebijakan tersebut," ujarnya di Mataram, Jumat (16/10).

Ia menjelaskan kebijakan kepegawaian, termasuk penetapan formasi dan mekanisme pengangkatan ASN, bersifat sentralistik sehingga pemerintah daerah harus menunggu ketentuan resmi dari pemerintah pusat sebelum mengambil langkah lebih lanjut.