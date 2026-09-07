Data PPPK-PPPK Paruh Waktu Versi AMP Sudah di Tangan Dasco dan Mensesneg, Alhamdulillah

jpnn.com, JAKARTA - Data PPPK dan PPPK paruh waktu versi Aliansi Merah Putih atau AMP sudah di tangan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Data ini dikumpulkan 10 forum PPPK dan PPPK paruh waktu yang tergabung dalam AMP.

Ketua Umum Aliansi Merah Putih Fadlun Abdillah mengaku lega karena seluruh data PPPK dan PPPK paruh waktu sudah diterima dua orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto.

"Alhamdulillah hari ini kami sudah menyerahkan berkas (data, red) seluruh PPPK dan PPPK paruh waktu kepada pemerintah dan DPR RI. Insyaallah pemerintah akan menyelesaikan secepat mungkin terkait permasalahan teman-teman di seluruh Indonesia," kata Fadlun kepada JPNN, Senin (7/9/2026).

Dia berharap empat tuntutan PPPK dan PPPK paruh waktu diselesaikan secepatnya. Tuntunan AMP sebagai berikut:

1. Angkat PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu semua jabatan (teknis, nakes, dan guru) tahun 2026

2. Angkat PPPK semua jabatan (teknis, nakes, guru) tanpa memandang usia menjadi PNS tahun 2027

3. Realisasikan pengembangan karier bagi seluruh ASN PPPK pada 2026