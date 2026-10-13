Data Realisasi Penyaluran Tunjangan Profesi Guru dari Kemenkeu

jpnn.com - BENGKULU – Sebanyak 20.356 guru di seluruh wilayah di Provinsi Bengkulu telah menerima penyaluran dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) dari pemerintah pusat.

Data tersebut tercatat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

"Untuk realisasi penyaluran TPG di Provinsi Bengkulu saat ini telah mencapai 77,04 persen atau Rp696,8 miliar dari total pagu yang disediakan oleh pemerintah pusat melalui kas negara sebesar Rp904,46 miliar," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Bengkulu Zaid Burhan Ibrahim di Kota Bengkulu, Senin (12/10).

Dia mengatakan dengan adanya penyaluran TPG di wilayah Bengkulu yang saat ini langsung ditransfer oleh pemerintah pusat dapat meningkatkan motivasi dan kinerja guru dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi generasi penerus bangsa.

Sebab, lanjutnya, saat ini penyaluran TPG tersebut dilakukan melalui mekanisme penyaluran langsung dari kas negara ke rekening guru, sehingga dana dapat diterima lebih cepat tanpa jeda waktu.

Dikatakan bahwa dengan adanya kebijakan tersebut dapat meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat akses guru terhadap hak tunjangan, berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan peningkatan motivasi guru dalam menjalankan peran strategisnya dalam mendidik generasi penerus.

Zaid menerangkan bahwa penerima TPG tersebut yakni guru tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Provinsi Bengkulu dari alokasi TPG Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) regional Provinsi Bengkulu.

Untuk penyaluran TPG di Provinsi Bengkulu dilakukan berdasarkan dengan verifikasi kinerja guru sehingga setiap penyaluran berbeda-beda dan disalurkan dalam empat tahap.