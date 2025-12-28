menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Data Resmi Arus Kendaraan Keluar Masuk Malang Selama Libur Nataru, Melonjak

Data Resmi Arus Kendaraan Keluar Masuk Malang Selama Libur Nataru, Melonjak

Data Resmi Arus Kendaraan Keluar Masuk Malang Selama Libur Nataru, Melonjak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi: Petugas PT Jasamarga Pandaan Malang melayani pembayaran tarif tol untuk mempercepat arus masuk kendaraan ke wilayah Malang melalui Gerbang Tol Singosari. Foto: ANTARA/HO-PT Jasamarga Pandaan Malang

jpnn.com - MALANG – Terjadi lonjakan arus kendaraan masuk dan keluar wilayah Malang melalui sejumlah gerbang tol selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

PT Jasamarga Pandaan Malang, kenaikan arus kendaraan selama libur nataru sebesar 14,08 persen dibanding masa normal.

"PT Jasamarga Pandaan Malang mencatat sebanyak 673.765 kendaraan masuk maupun meninggalkan Malang pada H-7-H+2 Natal, jumlah ini naik 14,08 persen dibanding lalu lintas normal di angka 590.628 kendaraan," kata General Manager Operasi PT Jasamarga Pandaan Malang Plaza Tol Singosari Muhammad Reza Pahlevi Guntur di Malang, Jawa Timur, Minggu (28/12).

Baca Juga:

Total ada lima pintu tol yang berada di bawah pengelolaan PT Jasamarga Pandaan-Malang, yaitu Gerbang Tol Purwodadi, Lawang, Singosari, Pakis, dan Malang.

PT Jasamarga Pandaan-Malang menyatakan di Gerbang Tol Purwodadi tercatat ada 35.178 kendaraan masuk Malang atau naik 16,13 persen dari lalu lintas normal sebanyak 30.291 kendaraan.

Di lokasi itu, juga tercatat arus kendaraan yang meninggalkan Malang naik 13,50 persen dari lalu lintas normal atau semula 32.044 kendaraan menjadi 36.369 kendaraan.

Baca Juga:

Kemudian, di Gerbang Tol Lawang arus masuk Malang naik 10,22 persen dari lalu lintas normal, yakni dari 31.032 kendaraan menjadi 34.204 kendaraan.

Hal serupa terjadi, pada arus keluar Malang dari gerbang tol itu, yakni naik 3,4 persen atau sejumlah 39.981 kendaraan dari semula 38.673 kendaraan.

Berikut ini data resmi arus kendaraan keluar masuk Malang melalui sejumlah gerbang tol selama libur Nataru.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI